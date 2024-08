U2xU5: 2 Jahre später und 300 Millionen € teurer

Es ist das wichtigste Zukunftsprojekt für die Wiener Öffis: die Verlängerung der U2 und der Um- und Neubau der U5. Doch in dem Jahrhundertprojekt ist ordentlich viel Sand im Getriebe. Mittwoch präsentierten die Wiener Linien nach etwas mehr als drei Jahren Bauzeit einen neuen Zwischenstand, der es in sich hat. Denn die Eröffnung der Linie U2 bis Matzleinsdorfer Platz muss wegen „geologischer Herausforderungen“ auf das Jahr 2030 verschoben werden. Zwei Jahre später als ursprünglich geplant! Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.