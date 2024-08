„Entführte“ Frau gestand: Selbst an Baum gefesselt

Als eine stark abgemagerte, an einen Baum gekettete US-Amerikanerin in einem indischen Wald gefunden wurde, waren die Einsatzkräfte schockiert: Die 50-Jährige erklärte nach ihrer Rettung, ihr Ehemann hätte sie dort 40 Tage lang ohne Essen und Trinken zurückgelassen. Nun gestand die Gerettete: Sie hatte sich selbst an den Baum gefesselt.