Ewige Steine für große Sprachkünstler

Auf dem Kärntner Dichterweg wird künftig ein Stein für Johannes Golznig stehen. Der in 1924 in Weitensfeld geborene und in Kalitsch bei Feldkirchen aufgewachsene Golznig wurde zunächst Seemann und ging schließlich als Stadtamtsdirektor von Feldkirchen in Pension. Er verfasste Gedichte, Kurzgeschichten, Sprechspiele.