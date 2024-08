18-Jährige holt Gold bei Informatik-Olympiade

Von Chmelnyzkyi nach Linz

Mit ihren Eltern und den beiden Brüdern musste Uliana Malanyak 2022 vor dem Krieg aus ihrer ukrainischen Heimatstadt Chmelnyzkyj fliehen. In Linz besuchte sie seither die englischsprachige Linz International School Auhof (LISA), an der sie auch das International Baccalaureate Diploma absolviert hat. In wenigen Tagen übersiedelt die angehende Informatikerin nach Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts, um am renommierten MIT (Massachusetts Institute of Technology) zu studieren.