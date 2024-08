Aktuell hat BW Linz 3050 Saisonkarten verkauft! Trotzdem betont auch Geschäftsführer Christoph Peschek betreffend der Besucherzahlen: „Es werden auch andere Zeiten kommen we – etwa, wniger attraktive Gegner zu nicht so schönen Jahreszeiten, wie wir sie egrade haben!“ Ergo sagt er: „Es ist zu früh, ein Fazit über die Stadiongröße zu ziehen, sehen wir uns mal die nächsten drei bis fünf Jahre an.“ Um dann die Osttribüne zu erweitern? Technisch wäre das machbar! Ein Mehr an VIP-Räumlichkeiten aber wohl eher nicht. Eidenberger: „Dafür fehlt es generell an Platz!“