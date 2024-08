Bis zu 34 Grad: Nach Abkühlung wird es wieder heiß

Kaltfront am Donnerstag

Eine Kaltfront überquert dann am Donnerstag Österreich, die aber keinen nachhaltigen Wetterumschwung bringt, prophezeite Geosphere Austria. Entlang und nördlich der Alpen sowie im Osten wechseln Wolken und sonnigen Phasen einander ab, dazu sind einige Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Am ehesten trocken bleibt es im Flachland des Ostens. Im Laufe des Nachmittags werden die Schauer und Gewitter in diesen Regionen schon wieder seltener. Im Süden überwiegt vorerst oft der Sonnenschein. Am Nachmittag entstehen Haufenwolken und nachfolgend ein paar Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden, Osten sowie in Gewittern auch lebhaft, aus Süd bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 22 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 25 und 32 Grad.