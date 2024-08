Voting-Start: Wer soll Herzensverein 2024 werden?

Wasserrettung Klopein

Immer wieder kommt es in der Sommersaison zu Badeunfällen – glücklicherweise gibt es die freiwilligen Mitglieder der Wasserrettung in Kärnten, die in Notsituationen immer zur Stelle ist. Erst vor wenigen Wochen retteten die Einsatzkräfte der Wasserrettung Klopein einem jungen Mann (19) das Leben! Da ist ein Dankeschön eindeutig angebracht!