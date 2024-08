Süße Belohnung für Öffi-Fahrer beim „Krone“-Fest

So einfach kommt ihr in den Eisgenuss

Einfach untenstehendes Formular ausfüllen, Bestätigungsmail am Handy oder ausgedruckt gemeinsam mit deinem entwerteten Öffi-Ticket am Fest in der „Krone“-Begegnungszone vorweisen und schon erhältst du einen gratis Eisbecher (160 ml) Senza Gelato Naturale von SURACE – zur Verfügung gestellt vom OÖ Verkehrsverbund.