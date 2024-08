Uhren und Schmuck um fast 500.000 Euro gestohlen

Zwischen 2021 und Juni 2024 soll die 60-Jährige in zumindest drei Wohnungen in Tiefgraben und Mondsee „lange Finger“ gemacht haben. Während ihrer Tätigkeit als Haushaltshilfe hätte sie in die Schmuckschatullen ihrer Arbeitgeber gegriffen und dort Uhren und Schmuck mitgehen lassen.