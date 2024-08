Kroatien: Feuer in Naturpark Biokovo ausgebrochen

Rund um Podgora und Tucepi war die Lage in der Nacht auf Donnerstag am kritischsten. In einem Ortsteil reichten die Flammen bis zu 20 Meter an die ersten Häuser heran. Mehr als 300 Feuerwehrleute verhinderten, dass diese abbrannten. In der Früh wurde die Lage als weitgehend unter Kontrolle beschrieben.