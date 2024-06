Griechenland: Mindestens ein Toter bei Waldbränden

Starker Wind, Dörfer evakuiert

Die Wetterbedingungen „sind extrem schwierig, die Windgeschwindigkeit hat am Freitag in einigen Regionen 95 km/h überschritten“ und erschwere so die Arbeit der Piloten von Löschflugzeugen, so ein Sprecher. Am dritten Tag in Folge mit starkem Wind wurden vorbeugend einige Dörfer vor allem auf der Peloponnes-Halbinsel im Süden des Landes evakuiert.