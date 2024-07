Juristischer Sieg für Benkos Mutter wegen Stiftung

Zwei Privatstiftungen gegründet

Ingeborg Benko hatte zwei Privatstiftungen gegründet. In der Laura, benannt nach Benkos Tochter, sollen Vermögenswerte im dreistelligen Millionenbereich geparkt sein, in der Ingbe-Stiftung sechs Villen am Gardasee und Gold mit hohem Wert. Der Zweck der Stiftungen soll die Versorgung der Angehörigen sein.