Stifterrechte für Benkos Mutter eingeschränkt

Villen und Gold in Stiftungen

Allein in der Laura, benannt nach Benkos Tochter, sollen Vermögenwerte im dreistelligen Millionenbereich geparkt sein, in der Ingbe-Stiftung sechs Villen am Gardasee und Gold mit hohem Wert. Der Zweck der Stiftungen soll die Versorgung der Angehörigen sein. René Benko taucht selbst offiziell nicht als Begünstigter auf, über den Umweg seiner Mutter ist er es laut den Anwälten aber wohl.