Gratis Eis zur Penny Neueröffnung

Große Auswahl an heimischen Produkten

Mit über 200 Artikeln der regionalen Eigenmarke „Ich bin Österreich“ und der Bio-Linie „ECHT BIO!“ bietet Penny eine breite Palette an heimischen Produkten an. Auch vegane Alternativen sind unter der Marke „Food For Future“ im Sortiment, wie vegane Fleischwurst und Hafermilch.