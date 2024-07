Schulterschluss für Bannmeile vor LKH Bregenz

Das größte Problem sind allerdings ohnehin die rechtlichen Hürden: Das Versammlungsrecht ist in Österreich ein hohes Gut, Schutzzonen lassen sich nur in absoluten Ausnahmefällen einrichten. Wenn die Gesetze eine Bannmeile nicht zulassen, dann müssen sie eben geändert werden, findet Thomas Steurer, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser: „Egal, wer nach der Wahl in der Bundesregierung sitzt, es muss so schnell wie möglich eine Lösung her. Die betroffenen Patientinnen leiden massiv unter den ständigen Anfeindungen und auch das Personal empfindet die Situation als sehr belastend.“ Seine Position ist klar: „Es gibt ein Demonstrations- und Versammlungsrecht, es gibt aber auch ein Recht für Patientinnen auf Behandlung. Wenn sich zudem das Personal belästigt fühlt, muss die Regierung reagieren und sich für Schutzmaßnahmen starkmachen, damit die Mitarbeitenden in den öffentlichen Einrichtungen uneingeschränkt ihre Arbeit machen können!“