Bannmeile für Abtreibungsgegner gefordert

Gesetzesänderung

Allerdings ist es aufgrund der aktuellen Gesetzeslage praktisch unmöglich, derartige Schutzzonen einzurichten, zumal das Versammlungsrecht in Österreich ein hoher Wert ist. Folglich müsste der Bund eine Gesetzesänderung beschließen, wobei ein Eingriff in die Grundrechte sehr gut argumentiert sein will.