OMV-Chef sieht einen Ausweg aus Gazprom-Vertrag

Großes Gasprojekt soll 2027 in Betrieb gehen

Beim Gasprojekt Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer sei man mitten in der Umsetzung, berichtete Stern. „Wir haben mittlerweile 90 Prozent der Umsetzungsverträge vergeben.“ Man gehe nach wie vor davon aus, 2025 mit den Bohrungen zu beginnen und Anfang 2027 in Betrieb zu gehen. „Das ist Europas größtes Offshore-Projekt und wird Rumänien zum größten Gasproduzenten in der EU machen und zur Energieunabhängigkeit der EU beitragen.“