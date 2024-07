Gazprom-Vertrag: Kommission bekam bereits Einsicht

Am Dienstag wurde die sogenannte Gas-Unabhängigkeitskommission ins Leben gerufen, bereits am Mittwoch gewährte ihr die OMV Einsicht in den umstrittenen Liefervertrag mit der russischen Gazprom. Man sei der Aufforderung zur Offenlegung „vollumfänglich nachgekommen“, hieß es seitens der OMV.