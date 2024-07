Regionalliga-Teams freuen sich sogar über ASK-Aus

Ein schlechtes Bild hat ASK Klagenfurt in der Regionalliga Mitte abgegeben! Sportlich war’s mit Rang zwölf Rang zwar okay. Abseits des Rasens hatte man sich jedoch keine neuen Freunde gemacht – denn über die Auftritte der Klagenfurter waren die anderen Klubs so verärgert, dass sie sich nun sogar freuen, nicht mehr nach Fischl düsen zu müssen. Weil der Verein ja freiwillig abstieg, nun mit dem HSV eine Spielgemeinschaft in der 2. Klasse bildet.