Höchste Pleite seit 61 Jahren! ASK-Bosse hauten ab

Petritz ging die Luft aus

Anders als Petritz! Ihm ging scheinbar nach dem 0:6 die Luft aus, denn seiner Tätigkeit als Platzsprecher kam er nicht mehr nach, ließ die Fans über die Torschützen und Wechsel im Unklaren. Auch Sportboss „Mothe“ Dollinger dampfte scheinbar früher ab, war am Ende nicht mehr zu sehen. So steht nach 61 Jahren ein neuer Negativrekord: Die höchste Pleite in der ÖFB-Cup-Historie eines Kärntner Klubs – bisher war’s das 1:10 des VSV gegen Rapid 1963.