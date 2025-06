„Herzstück“ des Klopeiner Sees erstrahlt wieder

Die neuen Besitzer des Rondos, des Herzstücks am Klopeiner See, steigen aufs Gas. Vor 365 Tagen wurde der Zaun im Tourismusort entferntund anschließend renoviert und saniert. In knapp einem Jahr haben Hotelier Bernd Hinteregger und Helmut Steiner keine Kosten und Mühen gescheut.