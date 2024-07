Vom Deutschkurs direkt zum neuen Job

In Salzburg stellt sich das Unternehmen Markas vor, das in Sozial- und Bildungseinrichtungen für die Reinigung zuständig ist. Etwa im Landeskrankenhaus und der Christian-Doppler-Klinik. Allein in der Stadt Salzburg hat das Unternehmen rund 500 Beschäftigte. Dem Arbeitsmarktservice will der Integrationsfonds keine Konkurrenz machen.