Nach Wasser-Bericht: So schlägt Tourismus zurück

34 Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität des Wörthersees, vom Veranstaltungsverbot bis zur Sommersperre für Moorboote, sorgen aktuell in Kärnten für Wirbel. Die amtlichen Verfasser des Berichtes kamen darin zu dem Schluss, dass die Wasserqualität am Wörthersee „mäßig“ sei. DIe vorgeschlagenen Maßnahmen seien allerdings laut Wirtschaftskammer „zum Teil höchst umstrittenen“. Besonders kritisiert werden unter anderem die Vorschläge zur Auflassung öffentlicher Seezugänge, ein Veranstaltungsverbot zum Beispiel für Wasserskischulen sowie ein Wochenend- oder sogar Sommerfahrverbot für Moorboote: „Mit einem besonders verhaltenskreativen und praxisnahen Vorschlag: ,Die Zahl der Motorboote wird reduziert, indem an geraden Tagen nur Boote mit geraden Bootsnummern fahren dürfen und an ungeraden Tagen nur Boote mit ungeraden Bootsnummern‘“, ätzt die Wirtschaftskammer in einer Aussendung.