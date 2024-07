US-Eltern ließen zwölfjährige Tochter verhungern

Staatsanwalt: „Kein Kind sollte so eine Folter durchleben“

Barrena-Sarobe stellt das Paar als das „personifizierte Böse“ da, und er fordert die Todesstrafe: „Kein Kind sollte je so eine Folter durchleben, wie Malinda es über Monate hinweg durchmachen musste.“ H.und W. sitzen derweil ohne die Möglichkeit auf Kaution in Untersuchungshaft und warten auf ihren Prozess.