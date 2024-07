Alles klar, Herr Kommissar!

Und so verspielt man das, was der scheidende EU-Kommissar Hahn in mühevoller jahrelanger Arbeit an Einfluss in Brüssel aufgebaut hat. Und dabei ist es nur darum gegangen, was die türkisen und grünen Koalitionäre sich noch an Posten zuschanzen konnten, weil man offenbar Angst hat, dass man nach der Wahl nicht mehr dazu in der Lage sein könnte.