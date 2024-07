McDonald‘s erzielte erstmals weniger Umsatz

Schlechtere Geschäfte wurden etwa in den USA, Frankreich und China gemacht. In den USA besuchten beispielsweise weniger Menschen den Fastfood-Konzern. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren die Preise für seine Angebote nach und nach erhöht. Das schwächere Quartal deutet laut Analysen darauf hin, dass die Menschen weltweit weniger Geld bei der Fastfoodkette ausgeben – sowohl aufgrund jahrelang gestiegener Preise als auch wegen knapper Haushaltsbudgets.