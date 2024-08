Gekommen, um zu liefern: „Anspruch sind Top 6!“

„Das ist schon eine Herausforderung. Die mir aber jeden Tag extrem viel Spaß bereitet.“ Stephan Helm ist angekommen bei der Austria. Genauer gesagt, tiefer in die Materie eingetaucht. Bei den Young Violets schnupperte der Burgenländer schon violette Luft – die sich in der Bundesliga in allen Facetten intensivieren wird.