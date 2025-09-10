Kein Scherz! Liga-Spiel in Österreich endet 39:1

Ja, sie lesen richtig – Endstand im Spiel zwischen den Reservemannschaften von Helfort und Mauerwerk 39:1! Allerdings standen bei den Simmeringern nur neun Mann auf dem Spielfeld. Aber auch die übrigen Matches waren nicht weniger torreich. Im ersten Spiel setzte es ein 1:12, gefolgt von einem 2:24 und eben jetzt ein 1:39! Dazwischen war auch noch ein 0:3 – Strafverifizierung wegen Nichtantretens – mit dabei. Die Tore vom Kantersieg haben wir im Video.
Kommentare
