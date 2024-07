Kim Jong-un fährt durch Hochwasser in Nordkorea

Nutzer: Diktator wohl erschöpft

Zu dem Beitrag wurden ein paar Bilder gepostet. Diese zeigen Kim Jong-un unter anderem in einem Auto in den Wassermassen und sitzend neben einem Militärflugzeug. Er sei wohl erschöpft davon, Menschen zu retten, merkte ein X-Nutzer sarkastisch an. Andere meinten, dass das Gesicht des Diktators die Situation für die betroffene Bevölkerung noch verschlechtere, oder dass er doch einen Kajak nehmen solle.