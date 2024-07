Mit Zigarette eingeschlafen: Wiener fast verbrannt

Schreckliche Qualen sind wohl einem 41-Jährigen in der Wiener Donaustadt am Samstag widerfahren. Der Mann dürfte laut Angaben der Einsatzkräfte mit einer Zigarette eingeschlafen sein, er erlitt schwere Verbrennungen. „Es bestand Lebensgefahr“, berichtet die Wiener Polizei am Montag.