Diagnose ist da! Jamal Musiala droht Saison-Aus

Hiobsbotschaft für den FC Bayern! Nachdem Jamal Musiala am Freitagabend in Augsburg verletzt ausgewechselt worden war, gab der Klub nun die Diagnose bekannt. So soll sich der 22-Jährige einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen haben, Musiala drohe sogar das Saison-Aus, heißt es in einem Bericht der deutschen „Sport Bild“.