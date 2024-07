Bergsteiger aus 7500 Metern Höhe abgestürzt

Bereits einige Todesopfer in dieser Saison

In dieser Sommersaison sind bereits drei andere japanische Bergsteiger in Pakistan zu Tode gekommen – alle auf dem 7027 Meter hohen Berg Spantik, der wie der K2 in der Region Gilgit-Baltistan liegt. In Pakistan befinden sich fünf der weltweit 14 Berge, die mehr als 8000 Meter hoch sind.