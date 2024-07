Olympischer Weltfrieden

Grundgedanke mit Füßen getreten

Umso unverständlicher, dass das IOC 2024 eine große Chance verspielt und Russland ausgeschlossen hat. In einer Phase, in der sich die Zeichen der Kriegsmüdigkeit mehren, sollte nach jedem Strohhalm gegriffen werden. Nun sind die Friedenstauben in Paris nicht mehr als die billige Showeinlage eines 7,7 Milliarden Euro teuren Megaevents.