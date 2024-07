Namenspatron des Stadions warnt LASK vor Cup-Zwerg

„Das macht Gurten so stark . . .“ Ried-Legende Klaus Roitinger sieht den LASK vorm Cup-Duell am Freitagabend wie fast alle in der klaren Favoritenrolle. Dennoch prophezeit der 64-Jährige vorm Fußball-Fest in „seinem Stadion“ dem Top-Klub gegen den Regionalligisten aber auch keine leichte Aufgabe.