Nasser Winter verregnete heimische Getreideernte

Weltweite Rekorderträge

Zwar werde heuer weltweit gesehen mit 798 Mio. Tonnen eine Rekordernte bei Weizen erwartet, in Österreich lief es aber – wie in ganz Europa – weniger gut, rechnete Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger vor. EU-weit rechnet man mit einem Rückgang um 7 Mio. auf 128 Mio. Tonnen, vor allem wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse in Deutschland und Frankreich. Der größte Weizenproduzent global gesehen ist China mit 140 Mio. Tonnen vor der EU und Indien (114 Mio. Tonnen). Schlecht dürfte die Getreideernte in Russland ausfallen – hier sollen Frost, Dürre und Dauerregen ein Minus von 9 Mio. auf 84,1 Mio. Tonnen verursacht haben. In der Ukraine wird eine Ernte wie im Vorjahr erwartet.