Ausgangssperre für Problemkinder kein Tabu mehr

In Oberösterreich leben laut Land insgesamt rund 277.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 11.000 von ihnen erhielten 2023 eine mobile Begleitung durch die Kinder- und Jugendhilfe, rund 1500 sind fremdbetreut, leben also bei Pflegeeltern oder in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften, hieß es in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Etwa 25 Unter-14-Jährige zeigen gefährdetes oder gefährdendes Verhalten – bei den meisten von ihnen ist die Verhaltensstörung nach außen gerichtet, bei einigen aber auch gegen sich selbst, etwa durch extreme Magersucht etc.