Sperren und Umleitungen auf der Tauernstrecke

Die Sperre des Tauerntunnels beginnt am 18. November 2024 und endet am 13. Juli 2025. Trotz der Bauarbeiten bleibt das Gasteinertal für den Wintertourismus bis März 2025 vom Norden gut und schnell mit dem Zug erreichbar. Vom Süden her wird bereits ab der Sperre des Tauerntunnels Mitte November ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dabei wird es stündliche Busverbindungen zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau geben.