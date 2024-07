Bewohner unter Schock: „Es ist alles zerstört“

Direkt bei der Brücke im Ort ereignete sich die Bach-Verklausung, die in Folge zur Überschwemmung des gesamten Ortes führte. „Der Bach suchte seinen eigenen Weg, Schlammmassen verlegten die gesamte Straße“, beobachtete Katharina Zippusch die katastrophalen Momente in ihrer Heimat. „Wenn man so etwas nicht selbst miterlebt, glaubt man es gar nicht“, schildert ihr Mann Mario zur „Krone“ und blickt erschöpft in seinen Garten, den Feuerwehrmitglieder von Schlamm und kaputten Gegenständen befreien.