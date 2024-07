Was Opfer von Unwettern jetzt wissen müssen

Was die Unwetteropfer in Oberkärnten derzeit durchmachen, muss der Horror sein: Vermurte Keller, überflutete Garagen, beschädigte Autos und zerstörte Äcker lassen Betroffene verzweifeln. Was es jetzt braucht, ist Information und Hilfe – und zwar schnell! Wo Versicherungen helfen können, warum trotzdem Geduld gefragt ist und wie Sie entstandene Schäden richtig dokumentieren.