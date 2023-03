ÖBB: Ab 2024 Totalsperren auf Wiens Stammstrecke

In Wien und im Umland kommt es in den nächsten Jahren zu umfangreichen Baumaßnahmen an der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling sowie Zubringerstrecken im Umland. Zwischen 2024 und 2027 werden Totalsperren wichtiger Teile der bedeutenden Verkehrsachse kommen, an der derzeit täglich bis zu 250.000 Passagiere gezählt werden.