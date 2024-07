Hagel, Sturm und Regen machen Bauern zu schaffen

Seit Monaten haben die Bauern mit extremen Niederschlägen zu kämpfen. „Das kannten wir in Vorarlberg in diesem Ausmaß bisher nicht. Wegen der nassen Böden können die Landwirte zeitweise gar nicht auf ihre Felder und es ist extrem schwierig, das Futter einzufahren“, berichtet Michael Meusburger von der Hagelversicherung. Auch für Schäden, die durch Trockenheit und Unwetter entstehen, kommt das Unternehmen auf. Während die Dürre heuer naturgemäß kein Thema war, musste die Versicherung bereits zweimal für massive Hagelschäden aufkommen: Das Unwetter rundum Lauterach Ende Juli richtete Schäden in Höhe von 1,2 Millionen Euro an.