Hunger trifft auf Hoffnung durch Solarenergie

Dafür werden unter anderem Kinderbetreuungsplätze an der Berufsschule bereitgestellt. Einzigartig seien auch die vier von Jugend Eine Welt errichteten Kindergärten an neuralgischen Punkten des Flüchtlingslagers, welche aktuell 600 Kindern frühkindliche Förderung, sorgenfreies Spielen und eine warme Mahlzeit am Morgen schenken. Und gleichzeitig ihren Müttern ermöglichen, einer Ausbildung zu machen oder der täglichen Arbeit nachzugehen.