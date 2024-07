Moskau lockt Männer mit Mega-Zahlungen in den Tod

Grundsätzlich ist Russland so gestrickt, dass die Hauptstadt Moskau mit dem – im Schnitt – landesweit höchsten Lebensstandard aufwarten kann. In der Provinz gelten die Einwohner der Metropole als privilegiert. Dies spiegelt sich auch im Umgang mit der „Militärischen Spezialoperation“ wider: Der Kreml-Chef versucht so gut es geht, den Krieg von den „Moskwitschi“ fernzuhalten.