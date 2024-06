Verstörte Soldaten-Frauen wüten mitten in Moskau

Reguläre Soldaten müssen bis Kriegsende in Ukraine dienen

Jene Russen, die im Rahmen der Mobilmachung in den Krieg eingezogen wurden, können bis zum Ende der Kampfhandlungen praktisch nicht in ihre Heimat zurück. Der Kreml betont, dass die Gesetzgebung keinen Wechsel in den Streitkräften vorsehe. Ihr Einsatz sei erst beendet, wenn die „militärische Spezialoperation“ vorbei sei. Viele Angehörige wollen diese Zustände nicht hinnehmen und haben mittlerweile entsprechende Bewegungen gebildet. Zahlreiche Mitglieder wurden bereits Opfer von Repressalien.