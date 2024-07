Nach Zeckenstich: „Ich muss jetzt stark sein!“

Finanzielle Hilfe

Die Vierfach-Mama legt bewundernswerten Optimismus an den Tag, obwohl Ärzte den Genesungsprozess des jungen Patienten auf bis zu drei Jahre schätzten: „Ich muss jetzt stark sein – in unserer Familie denken wir ausschließlich positiv!“ Trotzdem belastet der Schicksalsschlag besonders die Brieftasche – ein rollstuhlgerechtes Auto muss angeschafft werden; Therapien und Reha stehen an. Daher hat die „Krone“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Wenn auch Sie der Kärntner Familie helfen wollen, spenden Sie unter dem Kennwort „Tobias“.