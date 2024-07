Oberösterreicher sind unzufrieden mit ihren Chefs

61 Prozent der oberösterreichischen Bauarbeiter und 58 Prozent der Arbeitnehmer im Einzelhandel sind unzufrieden mit den Gestaltungsmöglichkeiten an ihrem Arbeitsplatz. Diese Werte, die der Arbeitsklima Index der AK OÖ ergibt, sind höher als die Ergebnisse im Rest Österreichs. Auch mit der Beziehung zu ihren Kollegen und dem Führungsstil ihrer Vorgesetzten sind Oberösterreicher weniger zufrieden als Arbeitnehmer in anderen Bundesländern. „Dies muss vor allem ein Alarmsignal für alle Chefs in Branchen sein, wo wir dringend Fachpersonal brauchen“, so AK-Präsident Andreas Stangl.