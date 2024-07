Stierkämpfe in Kolumbien künftig verboten

Das Gesetz „No más olé“ (Kein Olé mehr) wurde bereits Ende Mai verabschiedet. Stierkämpfe haben in dem südamerikanischen Land bereits seit der spanischen Kolonialzeit Tradition. Tierschützerinnen und Tierschützer hatten in den vergangenen Jahren wiederholt dagegen protestiert. Legal ist der Stierkampf noch in Spanien, Portugal, Frankreich, Ecuador, Mexiko, Peru und Venezuela.