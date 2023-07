Mehrere Verletzte bei umstrittenem Stierkampf

Die jährlichen Stierkämpfe in der spanischen Stadt Pamplona haben am Donnerstag begonnen und dauern noch bis nächsten Freitag. Täglich werden am frühen Vormittag sechs Bullen, die zum Teil mehr als 600 Kilogramm wiegen, und auch mehrere zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt gejagt. Am Abend finden dann die Stierkämpfe in der Arena statt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, zuletzt 2009. Die Strecke von der Altstadt bis in die Arena ist 825 Meter lang, es handelt sich vorwiegend um Mutproben junger Männer.