Mit vier Promille im Rettungsauto randaliert

Zeugen geben Aufschluss

Im Prozess räumt der Angeklagte zwar ein, an jenem Tag einen Liter Wodka getrunken zu haben. An das, was an dem Abend geschehen sei, könne er sich aber nicht erinnern, deshalb wisse er auch nicht, ob er schuldig, teilweise schuldig oder gar unschuldig sei. Nach Anhörung der Zeugen ist sich die Richterin allerdings sicher, dass sich der Vorfall genau wie im Strafantrag formuliert zugetragen hat.