Hitze Adieu: Neue Woche bringt Abkühlung und Regen

Am Dienstag nähert sich neuerlich von Westen her ein Tiefdruckgebiet in hohen Luftschichten. Bis zum Abend werden Ausläufer eines Tiefs über dem Golf von Genua an der Alpensüdseite wetterwirksam. Damit sind anfangs an der Alpennordseite zahlreiche Regenschauer zu erwarten. In Folge steigt von Süden her die Gewitterneigung ebenfalls an. Nur ganz im Osten bleiben Gewitter und Schauer selten, hier bläst am Vormittag noch lebhafter Wind aus Nord. Die Frühtemperaturen erreichen 14 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 22 bis 30 Grad.